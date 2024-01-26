Зеленський провів Ставку. Обговорювали виробництво снарядів і дронів, Авдіївку та Куп'янськ

Зеленський заявив, що порушувалося питання пошуку нових контрактів, взаємодії з партнерами та власного виробництва

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив про проведення чергового засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це він повідомив у Telegram.

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За його словами, у засіданні взяли участь головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, а також командувачі угруповань "Хортиця", "Таврія", "Одеса" та "Примор'я" Олександр Сирський, Олександр Тарнавський, Едуард Москальов та Андрій Гнатов.

З військовими обговорювалася ситуація у районах Авдіївки та Куп'янська, а також на Південному напрямку.

До того ж порушувалося питання снарядів, пошуку нових контрактів, взаємодії з партнерами щодо постачання допомоги, а також поступового нарощування власного виробництва.

Крім цього, була тема дронів, роботи над збільшенням виробництва та дальності застосування.

Зеленський заслухав доповідь щодо захисту прифронтових та прикордонних територій, особливо від повітряних атак росіян. Глава держави доручив підготувати детальні плани подальшого прикриття міст, громад та критичних об'єктів.

23 січня відбулося 18-те засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

У Міноборони повідомили, що за результатами "Рамштайну" західні партнери зобов'язалися працювати над тим, щоб Україна отримувала більше далекобійної зброї для завдання ударів по окупантах поза лінією зіткнення.

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що протягом майже двох місяців російські загарбники у спробах просунутися в Україні втратили понад 54 000 солдатів. За його словами, Кремль жертвує приблизно 400 своїми військовими за один квадратний кілометр української землі.

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