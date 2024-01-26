Зеленский провел Ставку. Обсуждали производство снарядов и дронов, Авдеевку и Купянск

Зеленский заявил, что поднимался вопрос поиска новых контрактов, взаимодействия с партнерами и собственного производства

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил о проведении очередного заседания Ставки верховного главнокомандующего. Об этом он сообщил в Telegram.

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По его словам, в заседании участвовали главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный, а также командующие группировками "Хортица", "Таврия", "Одесса" и "Приморье" Александр Сырский, Александр Тарнавский, Эдуард Москалев и Андрей Гнатов.

С военными обсуждалась ситуация в районах Авдеевки и Купянска, а также на Южном направлении.

К тому же поднимался вопрос снарядов, поиска новых контрактов, взаимодействия с партнерами относительно поставок помощи, а также постепенного наращивания собственного производства.

Кроме того, была тема дронов, работы над увеличением производства и дальности применения.

Зеленский заслушал доклад о защите прифронтовых и приграничных территорий, особенно от воздушных атак россиян. Глава государства поручил подготовить детальные планы дальнейшего прикрытия городов, громад и критических объектов.

23 января состоялось 18-е заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

В Минобороны сообщили, что по результатам "Рамштайна" западные партнеры обязались работать над тем, чтобы Украина получала больше дальнобойного оружия для нанесения ударов по оккупантам вне линии столкновения.

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что на протяжении почти двух месяцев российские захватчики в попытках продвинуться в Украине потеряли более 54 000 солдат. По его словам, Кремль жертвует примерно 400 своими военными в обмен на один квадратный километр украинской земли.

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