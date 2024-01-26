Зеленский провел Ставку. Обсуждали производство снарядов и дронов, Авдеевку и Купянск
Президент Владимир Зеленский заявил о проведении очередного заседания Ставки верховного главнокомандующего. Об этом он сообщил в Telegram.
По его словам, в заседании участвовали главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный, а также командующие группировками "Хортица", "Таврия", "Одесса" и "Приморье" Александр Сырский, Александр Тарнавский, Эдуард Москалев и Андрей Гнатов.
С военными обсуждалась ситуация в районах Авдеевки и Купянска, а также на Южном направлении.
К тому же поднимался вопрос снарядов, поиска новых контрактов, взаимодействия с партнерами относительно поставок помощи, а также постепенного наращивания собственного производства.
Кроме того, была тема дронов, работы над увеличением производства и дальности применения.
Зеленский заслушал доклад о защите прифронтовых и приграничных территорий, особенно от воздушных атак россиян. Глава государства поручил подготовить детальные планы дальнейшего прикрытия городов, громад и критических объектов.
- 23 января состоялось 18-е заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".
- В Минобороны сообщили, что по результатам "Рамштайна" западные партнеры обязались работать над тем, чтобы Украина получала больше дальнобойного оружия для нанесения ударов по оккупантам вне линии столкновения.
- Министр обороны Рустем Умеров заявил, что на протяжении почти двух месяцев российские захватчики в попытках продвинуться в Украине потеряли более 54 000 солдат. По его словам, Кремль жертвует примерно 400 своими военными в обмен на один квадратный километр украинской земли.
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