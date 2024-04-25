Зеленський зібрав Ставку: доповіли про прикриття життєво необхідних об’єктів всіма засобами
Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

25 квітня президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, основною темою якого був захист від російської агресії. Про це український лідер повідомив у Telegram.

За його словами, на засіданні була доповідь прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо прикриття "життєво необхідних для країни" об’єктів – не лише енергетичних, а й соціальних, безпекових, транспортних, забезпечення зв’язку тощо.

"По всіх галузях та всіма доступними нам засобами: інженерним, ППО та РЕБ. Зробив відповідні доручення та визначив терміни реалізації", – зазначив Зеленський.

Також на засіданні обговорили ситуацію на фронті, ймовірні дії ворога та питання забезпечення Сил оборони.

"Третє питання – контракти. Продовжуємо підсилювати власних виробників. У цьому напрямі працюємо, зокрема, з партнерами, щоб виготовляти озброєння в Україні іноземним коштом", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що ця галузь допомагає Україні вистояти зараз і має експортну перспективу після перемоги.

  • 18 квітня Зеленський повідомив, що Україна збільшила виробництво САУ "Богдана" до десяти на місяць.
  • 23 квітня президент заявив, що виробництво зброї українським ОПК має щомісяця відчутніше доповнювати постачання озброєння від союзників.

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