Зеленський зібрав Ставку: доповіли про прикриття життєво необхідних об’єктів всіма засобами

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

25 квітня президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, основною темою якого був захист від російської агресії. Про це український лідер повідомив у Telegram.

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За його словами, на засіданні була доповідь прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо прикриття "життєво необхідних для країни" об’єктів – не лише енергетичних, а й соціальних, безпекових, транспортних, забезпечення зв’язку тощо.

"По всіх галузях та всіма доступними нам засобами: інженерним, ППО та РЕБ. Зробив відповідні доручення та визначив терміни реалізації", – зазначив Зеленський.

Також на засіданні обговорили ситуацію на фронті, ймовірні дії ворога та питання забезпечення Сил оборони.

"Третє питання – контракти. Продовжуємо підсилювати власних виробників. У цьому напрямі працюємо, зокрема, з партнерами, щоб виготовляти озброєння в Україні іноземним коштом", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що ця галузь допомагає Україні вистояти зараз і має експортну перспективу після перемоги.

18 квітня Зеленський повідомив, що Україна збільшила виробництво САУ "Богдана" до десяти на місяць.

23 квітня президент заявив, що виробництво зброї українським ОПК має щомісяця відчутніше доповнювати постачання озброєння від союзників.

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