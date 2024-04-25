Зеленский провел Ставку. Основной вопрос – защита

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

25 апреля президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, основной темой которого была защита от российской агрессии. Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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По его словам, на заседании был доклад премьер-министра Дениса Шмыгаля о прикрытии "жизненно необходимых для страны" объектов – не только энергетических, но и социальных, транспортных, обеспечения связи и тому подобное.

"По всем отраслям и всеми доступными нам средствам: инженерным, ПВО и РЭБ. Сделал соответствующие поручения и определил сроки реализации", — отметил Зеленский.

Также на заседании обсудили ситуацию на фронте, возможные действия врага и вопросы обеспечения Сил обороны.

"Третий вопрос – контракты. Продолжаем усиливать собственных производителей. В этом направлении работаем, в частности, с партнерами, чтобы производить вооружение в Украине за иностранные средства", — сказал Зеленский.

Президент отметил, что эта отрасль помогает Украине выстоять сейчас и имеет экспортную перспективу после победы.

18 апреля Зеленский сообщил, что Украина увеличила производство САУ "Богдана" до десяти в месяц.

23 апреля президент заявил, что производство оружия украинским ОПК должно ежемесячно ощутимее дополнять поставки вооружения от союзников.

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