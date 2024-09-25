Зеленський зустрівся з Ердоганом у Нью-Йорку: про що говорили

Володимир Зеленський та Реджеп Тайїп Ердоган (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський зустрівся з турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом на полях Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку. Про це глава держави повідомив у соцмережах.

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За словами глави держави, під час цієї зустрічі основна увага була приділена нарощуванню двосторонньої торгівлі, інвестицій та економічної співпраці, а також участі турецьких компаній у відбудові України.

Також були розглянуті питання імплементації Формули миру, зокрема щодо забезпечення свободи судноплавства в Чорному морі та лідерської ролі Туреччини у відповідному пункті Формули.

У підсумку Зеленський запросив Ердогана відвідати Україну.

Ердоган на зустрічі з диктатором Володимиром Путіним 3 липня заявив: у російсько-українській війні можливий справедливий мир, який може задовольнити обидві сторони.

11 вересня президент Туреччини заявив, що повернення Криму до України є вимогою міжнародного права.

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