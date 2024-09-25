Зеленський зустрівся з Ердоганом у Нью-Йорку: про що говорили
Президент Володимир Зеленський зустрівся з турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом на полях Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку. Про це глава держави повідомив у соцмережах.
Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp
За словами глави держави, під час цієї зустрічі основна увага була приділена нарощуванню двосторонньої торгівлі, інвестицій та економічної співпраці, а також участі турецьких компаній у відбудові України.
Також були розглянуті питання імплементації Формули миру, зокрема щодо забезпечення свободи судноплавства в Чорному морі та лідерської ролі Туреччини у відповідному пункті Формули.
У підсумку Зеленський запросив Ердогана відвідати Україну.
- Ердоган на зустрічі з диктатором Володимиром Путіним 3 липня заявив: у російсько-українській війні можливий справедливий мир, який може задовольнити обидві сторони.
- 11 вересня президент Туреччини заявив, що повернення Криму до України є вимогою міжнародного права.
Читайте також: МЗС Туреччини: Війна має завершитись на повазі до законних інтересів українців