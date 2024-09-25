Зеленский встретился с Эрдоганом в Нью-Йорке: о чем говорили

Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский встретился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

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По словам главы государства, в ходе этой встречи основное внимание было уделено наращиванию двусторонней торговли, инвестиций и экономического сотрудничества, а также участию турецких компаний в восстановлении Украины.

Также были рассмотрены вопросы имплементации Формулы мира, в частности, обеспечения свободы судоходства в Черном море и лидерской роли Турции в соответствующем пункте Формулы.

В итоге Зеленский пригласил Эрдогана посетить Украину.

Эрдоган на встрече с диктатором Владимиром Путиным 3 июля заявил: в российско-украинской войне возможен справедливый мир, который может удовлетворить обе стороны.

11 сентября президент Турции заявил, что возвращение Крыма в Украину является требованием международного права.

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