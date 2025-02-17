Зеленський 18 лютого зустрінеться з Ердоганом у Туреччині – Hurriyet

Президенти обміняються думками щодо останніх подій в Україні, а також інших регіональних і глобальних питань

Володимир Зеленський та Реджеп Тайїп Ердоган (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський 18 лютого прибуде з візитом до Туреччини, де зустрінеться з лідером країни Реджепом Тайїпом Ердоганом. Про це заявив директор з комунікацій президента Туреччини Фахреттін Алтун, передає Hurriyet.

Алтун повідомив, що Зеленський відвідає Туреччину на запрошення Ердогана. Під час зустрічі політики обговорять усі аспекти стратегічного партнерства між країнами та подальші кроки для його зміцнення.

Посадовець також зазначив, що президенти обміняються думками щодо останніх подій в Україні, а також інших регіональних і глобальних питань.

Раніше український президент анонсував свій візит до Туреччини, після чого він планує вирушити до Саудівської Аравії. Вчора, 16 лютого, Зеленський прибув до ОАЕ. Країна регулярно допомагає у поверненні українців з російського полону.