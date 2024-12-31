Ердоган про війну РФ проти України: Наш пріоритет – справедливий мир, сподіваємося на нову еру

Реджеп Ердоган (Фото: ЕРА)

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що чекає на наступ "нової ери" у 2025 році, зокрема у війні Росії проти України. Про це він сказав у новорічному зверненні 31 грудня, передає TRT Haber.

Ердоган зазначив, що пріоритет Туреччини – завершення повномасштабної війни Росії проти України. Він сподівається, що буде укладено "справедливий мир".

"Ми сподіваємося, що нова ера розпочнеться на нашій півночі 2025 року", – сказав турецький президент.

Також він заявив, що Туреччина сприятиме досягненню "миру та процвітання" в Сирії, припиненню "масової різанини" в Газі та інших палестинських землях.