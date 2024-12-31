Ердоган про війну РФ проти України: Наш пріоритет – справедливий мир, сподіваємося на нову еру
Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що чекає на наступ "нової ери" у 2025 році, зокрема у війні Росії проти України. Про це він сказав у новорічному зверненні 31 грудня, передає TRT Haber.
Ердоган зазначив, що пріоритет Туреччини – завершення повномасштабної війни Росії проти України. Він сподівається, що буде укладено "справедливий мир".
"Ми сподіваємося, що нова ера розпочнеться на нашій півночі 2025 року", – сказав турецький президент.
Також він заявив, що Туреччина сприятиме досягненню "миру та процвітання" в Сирії, припиненню "масової різанини" в Газі та інших палестинських землях.
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