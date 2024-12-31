Эрдоган о войне РФ против Украины: Наш приоритет – справедливый мир, надеемся на новую эру

Турецкий президент отметил, что намерен способствовать прекращению мировых конфликтов в следующем году

Реджеп Эрдоган (Фото: ЕРА)

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что ждет наступления "новой эры" в 2025 году, в том числе и в войне России против Украины. Об этом он сказал в новогоднем обращении 31 декабря, передает TRT Haber.

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Эрдоган отметил, что приоритет Турции – завершение полномасштабной войны России против Украины. Он надеется, что будет заключен "справедливый мир".

"Мы надеемся, что новая эра начнется на нашем севере в 2025 году", – сказал турецкий президент.

Также он заявил, что Турция будет способствовать достижению "мира и процветания" в Сирии, прекращению "массовой резни" в Газе и других палестинских землях.