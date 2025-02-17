Зеленский 18 февраля встретится с Эрдоганом в Турции – Hurriyet
Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский 18 февраля прибудет с визитом в Турцию, где встретится с лидером страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом заявил директор по коммуникациям президента Турции Фахреттин Алтун, передает Hurriyet.

Алтун сообщил, что Зеленский посетит Турцию по приглашению Эрдогана. В ходе встречи политики обсудят все аспекты стратегического партнерства между странами и дальнейшие шаги по его укреплению.

Чиновник также отметил, что президенты обменяются мнениями относительно последних событий в Украине, а также других региональных и глобальных вопросов.

Ранее украинский президент анонсировал свой визит в Турцию, после чего он планирует отправиться в Саудовскую Аравию. Вчера, 16 февраля, Зеленский прибыл в ОАЭ. Страна регулярно помогает в возвращении украинцев из российского плена.

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