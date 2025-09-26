Зеленський: Готові повернути окуповані території через дипломатію, а не зброєю

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Україна готова у майбутньому повернути тимчасово окуповані Росією території дипломатичним шляхом, а не зброєю. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для Axios.

За словами глави держави, про дипломатичний шлях повернення ТОТ можна говорити, якщо не вийде відвоювати ці території у ворога зброєю або буде припинення вогню.

"Я думаю, що це хороший компроміс для всіх", – сказав президент.

Водночас Зеленський повторив те, що Україна не погодиться на територіальні поступки РФ та не визнає російську владу на окупованих територіях.

"Ми ніколи не визнаємо ці території, які тимчасово окуповані Росією. Ми не можемо цього зробити", – заявив український лідер.