Зеленський: Готові повернути окуповані території через дипломатію, а не зброєю
Україна готова у майбутньому повернути тимчасово окуповані Росією території дипломатичним шляхом, а не зброєю. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для Axios.
За словами глави держави, про дипломатичний шлях повернення ТОТ можна говорити, якщо не вийде відвоювати ці території у ворога зброєю або буде припинення вогню.
"Я думаю, що це хороший компроміс для всіх", – сказав президент.
Водночас Зеленський повторив те, що Україна не погодиться на територіальні поступки РФ та не визнає російську владу на окупованих територіях.
"Ми ніколи не визнаємо ці території, які тимчасово окуповані Росією. Ми не можемо цього зробити", – заявив український лідер.
- 12 серпня Зеленський заявляв, що Путін знає, що Україна не погодиться на виведення своїх військ з Донбасу, але цілеспрямовано цього вимагає, бо не хоче миру.
- Також Зеленський наголошував, що Україна не даруватиме свою землю окупанту, відповідь на українське територіальне питання – у Конституції.
- Наприкінці серпня у Міноборони заявили, що Україна має бачення на 10-15 років наперед, як повернути окуповані території.
