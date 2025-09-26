Зеленский: Готовы вернуть оккупированные территории через дипломатию, а не оружием

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Украина готова в будущем вернуть временно оккупированные Россией территории дипломатическим путем, а не оружием. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью для Axios.

По словам главы государства, о дипломатическом пути возвращения ВОТ можно говорить, если не получится отвоевать эти территории у врага оружием или будет прекращение огня.

"Я думаю, что это хороший компромисс для всех", – сказал президент.

В то же время Зеленский повторил то, что Украина не согласится на территориальные уступки РФ и не признает российскую власть на оккупированных территориях.

"Мы никогда не признаем эти территории, которые временно оккупированы Россией. Мы не можем этого сделать", – заявил украинский лидер.