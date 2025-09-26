Зеленский: Готовы вернуть оккупированные территории через дипломатию, а не оружием
Украина готова в будущем вернуть временно оккупированные Россией территории дипломатическим путем, а не оружием. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью для Axios.
По словам главы государства, о дипломатическом пути возвращения ВОТ можно говорить, если не получится отвоевать эти территории у врага оружием или будет прекращение огня.
"Я думаю, что это хороший компромисс для всех", – сказал президент.
В то же время Зеленский повторил то, что Украина не согласится на территориальные уступки РФ и не признает российскую власть на оккупированных территориях.
"Мы никогда не признаем эти территории, которые временно оккупированы Россией. Мы не можем этого сделать", – заявил украинский лидер.
- 12 августа Зеленский заявлял, что Путин знает, что Украина не согласится на вывод своих войск с Донбасса, но целенаправленно этого требует, потому что не хочет мира.
- Также Зеленский подчеркивал, что Украина не будет дарить свою землю оккупанту, ответ на украинский территориальный вопрос – в Конституции.
- В конце августа в Минобороны заявили, что Украина имеет видение на 10-15 лет вперед, как вернуть оккупированные территории.
