Зеленський призначив колишнього секретаря РНБО послом у Сербію

Литвиненко став надзвичайним і повноважним послом України у Республіці Сербія

Олександр Литвиненко (Фото: РНБО)

Президент Володимир Зеленський призначив колишнього секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олександра Литвиненка послом у Сербії. Про це йдеться в указі на сайті глави держави.

У документі від 27 листопада Зеленський призначив Литвиненка надзвичайним і повноважним послом України у Республіці Сербія.

Водночас, з цією ж датою, був опублікований указ президента про звільнення дипломата Володимира Толкача з посади українського представника в цій країні. Він працював на цій посаді з грудня 2021 року, до цього дев'ять років був послом у державі Кувейт на Близькому Сході.

Литвиненко обіймав посаду секретаря РНБО з березня 2024 до липня 2025 року, його наступником на посаді став колишній міністр оборони Рустем Умєров.

Попередником Литвиненка в РНБО був Олексій Данилов. Після звільнення Зеленський заявляв, що погодив його призначення послом до Молдови, але цього так і не відбулось.