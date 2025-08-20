Зеленський призначив Точицького постпредом при Раді Європи

Микола Точицький (Фото: Facebook-акаунт дипломата)

Колишній міністр культури та інформаційної політики Микола Точицький обійняв посаду постійного представника України при Раді Європи. Відповідний указ 20 серпня підписав президент Володимир Зеленський.

"Призначити Точицького Миколу Станіславовича постійним представником України при Раді Європи", – йдеться в документі.

Точицький – український дипломат та політик. З вересня 2024 року до липня 2025-го обіймав посаду міністра культури та інформаційної політики. Також до цього він працював заступник керівника Офісу президента, а у 2021-2024 роках – заступником міністра закордонних справ.

Цього ж дня Зеленський іншим указом звільнив Бориса Тарасюка, який до цього обіймав посаду постпреда при Раді Європи. Він обіймав посаду з грудня 2019 року.

"Звільнити Тарасюка Бориса Івановича з посади постійного представника України при Раді Європи", – йдеться в указі №602/2025.

ДОВІДКА Рада Європи – міжнародна організація 46 держав-членів у європейському просторі. Членство відкрите для всіх європейських держав, які визнають принцип верховенства права і гарантують основні права людини й свободи для своїх громадян.

Після відставки уряду Шмигаля Точицький втратив посаду міністра.

28 липня стало відомо, що уряд призначив заступницю міністра економіки Бережну тимчасово виконувачкою обов’язків міністерки культури та стратегічних комунікацій.