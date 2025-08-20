Зеленский назначил Точицкого постпредом при Совете Европы

Николай Точицкий (Фото: Facebook-аккаунт дипломата)

Бывший министр культуры и информационной политики Николай Точицкий занял должность постоянного представителя Украины при Совете Европы. Соответствующий указ 20 августа подписал президент Владимир Зеленский.

"Назначить Точицкого Николая Станиславовича постоянным представителем Украины при Совете Европы", — говорится в документе.

Точицкий – украинский дипломат и политик. С сентября 2024 года по июль 2025-го занимал должность министра культуры и информационной политики. Также до этого он работал заместителем руководителя Офиса президента, а в 2021-2024 годах – заместителем министра иностранных дел.

В этот же день Зеленский другим указом уволил Бориса Тарасюка, до этого занимавшего пост постпреда при Совете Европы. Он занимал должность с декабря 2019 года.

"Уволить Тарасюка Бориса Ивановича с должности постоянного представителя Украины при Совете Европы", — говорится в указе №602/2025.

СПРАВКА Совет Европы – международная организация 46 государств-членов в европейском пространстве. Членство открыто всем европейским государствам, которые признают принцип верховенства права и гарантируют основные права человека и свободы для своих граждан.

После отставки правительства Шмыгаля Точицкий потерял должность министра.

28 июля стало известно, что правительство назначило замминистра экономики Бережную временно исполняющим обязанности министерства культуры и стратегических коммуникаций.