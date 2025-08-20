Представители более половины стран ПАСЕ угрожают Грузии исключением из Совета Европы

Акция протеста в Грузии (Фото: EPA)

51 член Парламентской ассамблеи Совета Европы из 24 стран подписал заявление под названием "Авторитарный регресс в Грузии", в котором грозят инициировать процесс исключения страны из Совета Европы за нарушение демократических норм. Заявление размещено на сайте ПАСЕ.

В документе парламентарии напомнили, что 29 января Ассамблея утвердила полномочия грузинской делегации при условии, что Грузия вернется к демократическим принципам к апрелю, в частности, освободит политзаключенных и объявит новые парламентские выборы.

Вместо этого ситуация резко ухудшилась, подчеркнули подписанты.

"Высокопоставленные лидеры оппозиции были заключены в тюрьму. Гражданские активисты и журналисты столкнулись с политически мотивированным уголовным преследованием. Это уже не серия отдельных инцидентов, а длительная кампания, направленная на ликвидацию демократической оппозиции, ограничение свободы слова и принуждение гражданского общества к молчанию", – заявили они.

Авторы заявления добавили, что, помимо всего прочего, грузинская делегация в одностороннем порядке покинула Ассамблею.

"Этот путь репрессий и отстранения нарушает обязательства Грузии как члена Совета Европы и противоречит авторитету Ассамблеи. ПАСЕ должна придерживаться своих правил и резолюций. Игнорирование авторитарного отступления в стране-члене подрывает сам фундамент этого института", – говорится в документе.

Подписанты заявили, что если Грузия "не покажет прогресс в изменении своего авторитарного курса", они оспорят полномочия грузинской делегации, а также призовут Ассамблею и Комитет министров начать процесс "исключения Грузии за серьезные нарушения основных принципов Совета Европы, упомянутых в статье 3 ее устава".

Под документом подписались семь членов украинской делегации в ПАСЕ. В состав Ассамблеи входят представители 46 стран.