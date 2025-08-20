Представники понад половини країн – членів ПАРЄ погрожують Грузії вигнанням з Ради Європи

Акція протесту у Грузії (Фото: EPA)

51 член Парламентської асамблеї Ради Європи з 24 країн підписав заяву під назвою "Автократичний регрес у Грузії", де погрожує ініціювати процес виключення країни з Ради Європи за порушення демократичних норм. Заява розміщена на сайті ПАРЄ.

У документі парламентарі нагадали, що 29 січня Асамблея затвердила повноваження грузинської делегації за умови, що Грузія повернеться до демократичних принципів до квітня, зокрема звільнить політв'язнів і оголосить нові парламентські вибори.

Натомість ситуація різко погіршилася, наголосили підписанти.

"Високопоставлених лідерів опозиції ув'язнили. Громадянські активісти та журналісти зіткнулися з політично мотивованим кримінальним переслідуванням. Це вже не серія ізольованих інцидентів, а тривала кампанія з метою ліквідації демократичної опозиції, обмеження свободи слова та примушення громадянського суспільства замовкнути", – заявили вони.

Автори заяви додали, що окрім всього, грузинська делегація в односторонньому порядку вийшла з Асамблеї.

"Цей шлях репресій та відсторонення порушує зобов'язання Грузії як члена Ради Європи та суперечить авторитету Асамблеї. ПАРЄ повинна дотримуватися своїх правил та резолюцій. Ігнорування авторитарного відступу в державі-члені підриває сам фундамент цієї інституції", – йдеться у документі.

Підписанти заявили: якщо Грузія "не досягне прогресу у зміні свого авторитарного курсу", вони оскаржать повноваження грузинської делегації, а також закликають Асамблею та Комітет міністрів розпочати процес "вигнання Грузії за серйозні порушення основних принципів Ради Європи, згаданих у статті 3 її статуту".

Під документом поставили підписи семеро членів української делегації у ПАРЄ. До складу Асамблеї входять представники 46 країн.