Представники понад половини країн – членів ПАРЄ погрожують Грузії вигнанням з Ради Європи
51 член Парламентської асамблеї Ради Європи з 24 країн підписав заяву під назвою "Автократичний регрес у Грузії", де погрожує ініціювати процес виключення країни з Ради Європи за порушення демократичних норм. Заява розміщена на сайті ПАРЄ.
У документі парламентарі нагадали, що 29 січня Асамблея затвердила повноваження грузинської делегації за умови, що Грузія повернеться до демократичних принципів до квітня, зокрема звільнить політв'язнів і оголосить нові парламентські вибори.
Натомість ситуація різко погіршилася, наголосили підписанти.
"Високопоставлених лідерів опозиції ув'язнили. Громадянські активісти та журналісти зіткнулися з політично мотивованим кримінальним переслідуванням. Це вже не серія ізольованих інцидентів, а тривала кампанія з метою ліквідації демократичної опозиції, обмеження свободи слова та примушення громадянського суспільства замовкнути", – заявили вони.
Автори заяви додали, що окрім всього, грузинська делегація в односторонньому порядку вийшла з Асамблеї.
"Цей шлях репресій та відсторонення порушує зобов'язання Грузії як члена Ради Європи та суперечить авторитету Асамблеї. ПАРЄ повинна дотримуватися своїх правил та резолюцій. Ігнорування авторитарного відступу в державі-члені підриває сам фундамент цієї інституції", – йдеться у документі.
Підписанти заявили: якщо Грузія "не досягне прогресу у зміні свого авторитарного курсу", вони оскаржать повноваження грузинської делегації, а також закликають Асамблею та Комітет міністрів розпочати процес "вигнання Грузії за серйозні порушення основних принципів Ради Європи, згаданих у статті 3 її статуту".
Під документом поставили підписи семеро членів української делегації у ПАРЄ. До складу Асамблеї входять представники 46 країн.
- 28 листопада 2024 року Європарламент закликав провести у Грузії нові парламентські вибори.
- Того ж дня Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу в ЄС до 2028 року. Після цієї заяви у Тбілісі почалися мітинги.
- У червні 2025 року в Грузії було затримано декількох лідерів опозиції.
Коментарі (0)