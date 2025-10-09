Зеленський розповів, які провокації Росія готує у зв’язку з обміном полоненими

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Дані Служби зовнішньої розвідки свідчать, що Росія готує провокації у зв’язку з обміном полоненими. Про це на зустрічі з журналістами повідомив президент Володимир Зеленський, передає Укрінформ.

За словами глави держави, секретар Ради національної безпеки й оборони Рустем Умєров проводить "складні перемовини" з помічником російського диктатора Володимира Путіна Володимиром Мединським про черговий обмін полоненими. Але розвідка має інформацію, що окупанти готують провокації.

"Вони [росіяни] хочуть наповнювати списки українців тільки зі свого боку, попри наш запит. І нам відомо, що вони хочуть привозити деяких полонених у Білорусь, примушувати їх записувати відеозвернення до батьків, немов українська влада не забирає: заберіть нас, ось ми в Білорусі, заберіть нас. Готуються такі російські провокації", – розповів Зеленський.

Президент назвав це спробою тиску на Україну. Він додав, що Україна робить усе, щоб були реалізовані всі попередні домовленості про обміни.

"А йшлося про різні етапи обмінів. Працюємо, щоб повернути всіх наших людей додому", – продовжив президент.