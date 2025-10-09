Зеленский рассказал, какие провокации Россия готовит в связи с обменом пленными

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Данные Службы внешней разведки свидетельствуют, что Россия готовит провокации в связи с обменом пленными. Об этом на встрече с журналистами сообщил президент Владимир Зеленский, передает Укринформ.

По словам главы государства, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров проводит "сложные переговоры" с помощником российского диктатора Владимира Путина Владимиром Мединским об очередном обмене пленными. Но разведка располагает информацией, что оккупанты готовят провокации.

"Они [россияне] хотят наполнять списки украинцев только со своей стороны, несмотря на наш запрос. И нам известно, что они хотят привозить некоторых пленных в Беларусь, заставлять их записывать видеообращения к родителям, будто украинская власть не забирает: заберите нас, вот мы в Беларуси, заберите нас. Готовятся такие российские провокации", – рассказал Зеленский.

Президент назвал это попыткой давления на Украину. Он добавил, что Украина делает все, чтобы были реализованы все предыдущие договоренности об обменах.

"А речь шла о различных этапах обменов. Работаем, чтобы вернуть всех наших людей домой", – продолжил президент.