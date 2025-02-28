Зеленський скасував виступ в Інституті Гудзона

Володимир Зеленський у США (Фото: Shawn Thew/EPA)

Президент Володимир Зеленський скасував свій виступ в Інституті Гудзона, запланований на 28 лютого. Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на офіційного представника аналітичного центру.

Між президентом США Дональдом Трампом і Зеленським сталася сварка в Овальному кабінеті. Після цього український президент достроково покинув Білий дім. Підписання угоди про рідкісноземельні метали було скасовано.

Згодом Інститут Гудзона повідомив, що Зеленський скасував свій виступ. Він мав відвідати аналітичний центр після перемовин з Трампом.

Інститут Гудзона – це американський консервативний аналітичний центр, розташований у Вашингтоні. Його діяльність спрямована на дослідження, що сприяють глобальній безпеці, економічному розвитку та свободі.

28 лютого Зеленський прибув до Білого дому на переговори з Трампом.

Під час спілкування в Овальному кабінеті між Зеленським і Трампом сталася суперечка.

Згодом стало відомо, що Зеленський достроково покинув Білий дім.