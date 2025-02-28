Зеленский отменил выступление в Институте Гудзона
Владимир Зеленский в США (Фото: Shawn Thew/EPA)

Президент Владимир Зеленский отменил свое выступление в Институте Гудзона, запланированное на 28 февраля. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на официального представителя аналитического центра.

Между президентом США Дональдом Трампом и Зеленским произошла ссора в Овальном кабинете. После этого украинский президент досрочно покинул Белый дом. Подписание соглашения о редкоземельных металлах было отменено.

Впоследствии Институт Гудзона сообщил, что Зеленский отменил свое выступление. Он должен был посетить аналитический центр после переговоров с Трампом.

Институт Гудзона – американский консервативный аналитический центр, расположенный в Вашингтоне. Его деятельность направлена на исследования, способствующие глобальной безопасности, экономическому развитию и свободе.

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