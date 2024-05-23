З'явились супутникові знімки ураженого у Севастополі російського корабля "Циклон"
Російський корабель "Циклон" (Фото: ресурси окупантів)

Журналісти російської служби Радіо Свобода опублікували супутникові знімки з місця удару по малому ракетному кораблю окупантів "Циклон". Сили оборони уразили його у порту тимчасово окупованого Севастополя в ніч проти 19 травня.

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Влучання прийшлося по бухті Інженерна, поруч з якою був пришвартований російський "Циклон" – носій крилатих ракет "Калібр".

Як раніше повідомляв речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, за весь час існування "Циклон" так і не запустив жодної крилатої ракети до моменту знищення – він був "недороблений".

ДОВІДКА
"Циклон" – МРК проєкту "Каракурт", який об'єднує серію багатоцільових малих ракетно-артилерійських кораблів із керованим ракетним озброєнням ближньої морської зони. Він є носієм крилатих ракет "Калібр".

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