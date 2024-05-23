Появились спутниковые снимки пораженного в Севастополе российского корабля "Циклон"

Попадание в ночь на 19 мая пришлось по бухте Инженерная, рядом с которой был пришвартован российский "Циклон"

Российский корабль "Циклон" (Фото: ресурсы оккупантов)

Журналисты российской службы Радио Свобода опубликовали спутниковые снимки с места удара по малому ракетному кораблю оккупантов "Циклон". Силы обороны поразили его в порту временно оккупированного Севастополя в ночь на 19 мая.

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Попадание пришлось по бухте Инженерная, рядом с которой был пришвартован российский "Циклон" – носитель крылатых ракет "Калибр".

Как ранее сообщал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, за все время существования "Циклон" так и не запустил ни одной крылатой ракеты до момента уничтожения – он был "недоделан".

СПРАВКА "Циклон" – МРК проекта "Каракурт", объединяющий серию многоцелевых малых ракетно-артиллерийских кораблей с управляемым ракетным вооружением ближней морской зоны. Он является носителем крылатых ракет "Калибр". "Циклон" – МРК проекта "Каракурт", объединяющий серию многоцелевых малых ракетно-артиллерийских кораблей с управляемым ракетным вооружением ближней морской зоны. Он является носителем крылатых ракет "Калибр".

23 марта 2024 года, по данным военных, Силы обороны поразили крупные десантные корабли "Ямал" и "Азов", центр связи, а также несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе.

6 мая дрон военной разведки уничтожил скоростной катер россиян в оккупированном Крыму.

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