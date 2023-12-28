З'явилися світлини з Роботиного. Село звільнили від окупантів у серпні 2023 року – фото, мапа

Українські військові опублікували світлини селища Роботине, яке було звільнено Збройними Силами України у серпні 2023 року

Фото: Facebook, 118 окрема механізована бригада

У мережі з'явилися світлини з селища Роботине Запорізької області, у його районі з початку літа відбувалися запеклі бої. Відповідні знімки опублікувала 118-та окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗСУ.

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Село Роботине під час російсько-української війни набуло важливого тактичного значення.

Населений пункт стоїть на автодорозі з Оріхова до Токмака. До цього логістичного хабу російської армії від Роботиного приблизно 20 км. Далі від Токмака місто Мелітополь – одна з головних цілей українського контрнаступу.

Фото: Deep state

Фото: Facebook, 118 окрема механізована бригада

Фото: Facebook, 118 окрема механізована бригада

Фото: Facebook, 118 окрема механізована бригада

Фото: Facebook, 118 окрема механізована бригада

Фото: Facebook, 118 окрема механізована бригада

Фото: Facebook, 118 окрема механізована бригада

22 серпня воїни бригади "Магура" з боями увійшли до Роботиного та організували евакуацію мирних жителів на американських бойових машинах піхоти Bradley.

23 серпня бійці 47 бригади встановили державний прапор у селі Роботине на Мелітопольському напрямку.

28 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр офіційно підтвердила звільнення бійцями Сил оборони населеного пункту Роботине.

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