З'явилися світлини з Роботиного. Село звільнили від окупантів у серпні 2023 року – фото, мапа
У мережі з'явилися світлини з селища Роботине Запорізької області, у його районі з початку літа відбувалися запеклі бої. Відповідні знімки опублікувала 118-та окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗСУ.
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Село Роботине під час російсько-української війни набуло важливого тактичного значення.
Населений пункт стоїть на автодорозі з Оріхова до Токмака. До цього логістичного хабу російської армії від Роботиного приблизно 20 км. Далі від Токмака місто Мелітополь – одна з головних цілей українського контрнаступу.
- 22 серпня воїни бригади "Магура" з боями увійшли до Роботиного та організували евакуацію мирних жителів на американських бойових машинах піхоти Bradley.
- 23 серпня бійці 47 бригади встановили державний прапор у селі Роботине на Мелітопольському напрямку.
- 28 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр офіційно підтвердила звільнення бійцями Сил оборони населеного пункту Роботине.
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