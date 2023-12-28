Появились фотографии из Работино. Село освободили в августе 2023 года – фото, карта
Фото: Facebook, 118 отдельная механизированная бригада

В сети появились фотографии из поселка Работино Запорожской области, в его районе с начала лета шли ожесточенные бои. Соответствующие снимки опубликовала 118 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВСУ. 

Село Работино во время российско-украинской войны приобрело важное тактическое значение.

Населенный пункт стоит на автодороге из Орехова в Токмак. До этого логистического хаба российской армии от Работино примерно 20 км. Далее от Токмака город Мелитополь – одна из главных целей украинского контрнаступления.

Фото: Deep state
Фото: Deep state
Фото: Facebook, 118 окрема механізована бригада
Фото: Facebook, 118 отдельная механизированная бригада
Фото: Facebook, 118 окрема механізована бригада
Фото: Facebook, 118 отдельная механизированная бригада
Фото: Facebook, 118 окрема механізована бригада
Фото: Facebook, 118 отдельная механизированная бригада
Фото: Facebook, 118 окрема механізована бригада
Фото: Facebook, 118 отдельная механизированная бригада
Фото: Facebook, 118 окрема механізована бригада
Фото: Facebook, 118 отдельная механизированная бригада
Фото: Facebook, 118 окрема механізована бригада
Фото: Facebook, 118 отдельная механизированная бригада
  • 22 августа воины бригады "Магура" с боями вошли в Работино и организовали эвакуацию мирных жителей на американских боевых машинах пехоты Bradley.
  • 23 августа бойцы 47-й бригады установили государственный флаг в селе Работино на Мелитопольском направлении.
  • 28 августа заместитель министра обороны Анна Маляр официально подтвердила освобождение бойцами Сил обороны населенного пункта Работино.

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