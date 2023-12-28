Появились фотографии из Работино. Село освободили в августе 2023 года – фото, карта

Украинские военные опубликовали фотографии поселка Работино, который был освобожден Вооруженными Силами Украины в августе 2023 года

Фото: Facebook, 118 отдельная механизированная бригада

В сети появились фотографии из поселка Работино Запорожской области, в его районе с начала лета шли ожесточенные бои. Соответствующие снимки опубликовала 118 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВСУ.

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Село Работино во время российско-украинской войны приобрело важное тактическое значение.

Населенный пункт стоит на автодороге из Орехова в Токмак. До этого логистического хаба российской армии от Работино примерно 20 км. Далее от Токмака город Мелитополь – одна из главных целей украинского контрнаступления.

Фото: Deep state

Фото: Facebook, 118 отдельная механизированная бригада

Фото: Facebook, 118 отдельная механизированная бригада

Фото: Facebook, 118 отдельная механизированная бригада

Фото: Facebook, 118 отдельная механизированная бригада

Фото: Facebook, 118 отдельная механизированная бригада

Фото: Facebook, 118 отдельная механизированная бригада

22 августа воины бригады "Магура" с боями вошли в Работино и организовали эвакуацию мирных жителей на американских боевых машинах пехоты Bradley.

23 августа бойцы 47-й бригады установили государственный флаг в селе Работино на Мелитопольском направлении.

28 августа заместитель министра обороны Анна Маляр официально подтвердила освобождение бойцами Сил обороны населенного пункта Работино.

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