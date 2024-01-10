Змушувала отримувати громадянство РФ. У Херсоні затримали "голову управління соцзахисту" – СБУ

СБУ повідомила про затримання у Херсоні жінки, яка погрожувала скасуванням будь-яких соціальних нарахувань пільговикам у разі відмови від отримання російського громадянства

Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала у Херсоні жінку, яка під час окупації міста нібито примусово "паспортизувала" пільговиків, їй повідомили про підозру. Про це повідомили пресслужби правоохоронного органу та Херсонської обласної прокуратури.

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За даними правоохоронців, під час окупації обласного центру жінка підтримала російських загарбників та увійшла до керівного складу "управління праці та соцзахисту РФ".

Там вона брала участь у виконанні російських завдань щодо примусової "інтеграції" нормативно-правової бази регіону під "стандарти" окупантів. Серед іншого, зазначили в СБУ, жінка організовувала переведення соцвиплат винятково в російських рублях.

Також вона змушувала місцевих жителів оформлювати громадянство країни-агресора, а у разі відмови – погрожувала скасуванням будь-яких соціальних нарахувань, зазначили правоохоронці.

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За даними СБУ, найбільше від злочинних дій потерпали самотні люди похилого віку, люди з інвалідністю та інші представники пільгових категорій населення. Після звільнення Херсона жінка залишилась у місті та змінила місце проживання.

До того як перейти на бік Росії, жінка працювала в одному з міських управлінь праці та соціального захисту населення. У липні 2022 року російські загарбники запропонували їй посаду у місцевій окупаційній адміністрації Росії, на що вона погодилась, зазначили правоохоронці.

Слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру у колабораційній діяльності. Якщо її вину буде доведено, жінці загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У жовтні 2023 року СБУ повідомила про затримання організаторки псевдореферендуму, який російські загарбники проводили у період окупації правобережжя Херсонської області у 2022 році.

8 листопада Малиновський районний суд Одеси визнав винним у держзраді колишнього мера Херсона Сальдо та заочно засудив його до 15 років в'язниці з конфіскацією майна.

24 листопада СБУ повідомила про підозру депутату селищної ради з Херсонської області. За даними слідства, він здав росіянам свого проукраїнського батька, щоб отримати "посаду" від Сальдо.

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