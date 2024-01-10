Змушувала отримувати громадянство РФ. У Херсоні затримали "голову управління соцзахисту" – СБУ
Служба безпеки України затримала у Херсоні жінку, яка під час окупації міста нібито примусово "паспортизувала" пільговиків, їй повідомили про підозру. Про це повідомили пресслужби правоохоронного органу та Херсонської обласної прокуратури.
За даними правоохоронців, під час окупації обласного центру жінка підтримала російських загарбників та увійшла до керівного складу "управління праці та соцзахисту РФ".
Там вона брала участь у виконанні російських завдань щодо примусової "інтеграції" нормативно-правової бази регіону під "стандарти" окупантів. Серед іншого, зазначили в СБУ, жінка організовувала переведення соцвиплат винятково в російських рублях.
Також вона змушувала місцевих жителів оформлювати громадянство країни-агресора, а у разі відмови – погрожувала скасуванням будь-яких соціальних нарахувань, зазначили правоохоронці.
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За даними СБУ, найбільше від злочинних дій потерпали самотні люди похилого віку, люди з інвалідністю та інші представники пільгових категорій населення. Після звільнення Херсона жінка залишилась у місті та змінила місце проживання.
До того як перейти на бік Росії, жінка працювала в одному з міських управлінь праці та соціального захисту населення. У липні 2022 року російські загарбники запропонували їй посаду у місцевій окупаційній адміністрації Росії, на що вона погодилась, зазначили правоохоронці.
Слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру у колабораційній діяльності. Якщо її вину буде доведено, жінці загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
- У жовтні 2023 року СБУ повідомила про затримання організаторки псевдореферендуму, який російські загарбники проводили у період окупації правобережжя Херсонської області у 2022 році.
- 8 листопада Малиновський районний суд Одеси визнав винним у держзраді колишнього мера Херсона Сальдо та заочно засудив його до 15 років в'язниці з конфіскацією майна.
- 24 листопада СБУ повідомила про підозру депутату селищної ради з Херсонської області. За даними слідства, він здав росіянам свого проукраїнського батька, щоб отримати "посаду" від Сальдо.
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