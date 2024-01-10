Заставляла получать гражданство РФ. В Херсоне задержали "главу управления соцзащиты" – СБУ

СБУ сообщила о задержании женщины, угрожавшей отменой каких-либо социальных начислений льготникам в случае отказа от получения российского гражданства

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала в Херсоне женщину, которая во время оккупации города якобы принудительно паспортизировала льготников, ей сообщили о подозрении. Об этом сообщили пресс-службы правоохранительного органа и Херсонской областной прокуратуры.

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По данным правоохранителей, во время оккупации областного центра женщина поддержала российских захватчиков и вошла в руководящий состав "управления труда и соцзащиты РФ".

Там она участвовала в выполнении российских задач по принудительной "интеграции" нормативно-правовой базы региона под "стандарты" оккупантов. Среди прочего, отметили в СБУ, женщина организовывала перевод соцвыплат исключительно в российских рублях.

Также она заставляла местных жителей оформлять гражданство страны-агрессора, а в случае отказа – угрожала отменой любых социальных начислений, отметили правоохранители.

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По данным СБУ, больше всего от преступных действий страдали одинокие пожилые люди, люди с инвалидностью и другие представители льготных категорий населения. После освобождения Херсона женщина осталась в городе и сменила место жительства.

До того как перейти на сторону России, женщина работала в одном из городских управлений труда и социальной защиты населения. В июле 2022 года российские захватчики предложили ей должность в местной оккупационной администрации России, на что она согласилась, отметили правоохранители.

Следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении в коллаборационистской деятельности. Если ее вина будет доказана, женщине грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В октябре 2023 года СБУ сообщила о задержании организатора псевдореферендума, который российские захватчики проводили в период оккупации правобережья Херсонской области в 2022 году.

8 ноября Малиновский районный суд Одессы признал виновным в госизмене бывшего мэра Херсона Сальдо и заочно приговорил его к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества.

24 ноября СБУ сообщила о подозрении депутату поселкового совета из Херсонской области. По данным следствия, он сдал россиянам своего проукраинского отца, чтобы получить "должность" от Сальдо.

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