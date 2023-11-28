Знищено ще 860 окупантів – Генштаб
Минулої доби безповоротні втрати армії РФ в Україні склали 860 осіб, знищені також по три танки й БМП і артилерійська система, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Орієнтовні втрати ворога після початку повномасштабного вторгнення склали:
→ особового складу – приблизно 326 440 (+860);
→ танків – 5523 (+3);
→ бойових броньованих машин – 10 285 (+3);
→ артилерійських систем – 7876 (+1);
→ РСЗВ – 907;
→ засобів ППО – 597;
→ літаків – 323;
→ гелікоптерів – 324;
→ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5905;
→ крилатих ракет – 1565;
→ кораблів/катерів – 22;
→ підводних човнів – 1;
→ автомобільної техніки та автоцистерн – 10 302 (+3) ;
→ спеціальної техніки – 1113.
У ранковому зведенні Генштаб повідомив, що російські окупанти продовжують наступати в районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки та Роботиного, за добу на фронті сталося 84 бойові зіткнення.
- Авдіївка. ЗСУ: Через негоду менше дронів окупантів, але більше авіаударів.
- СтратКом ЗСУ показав, як виглядав Авдіївський коксохім станом на 7 листопада.
- WSJ опублікувала статтю зі свідченнями українських військових, що в районі Авдіївки росіяни йдуть в атаки "як зомбі", але ця тактика дає результати через чисельну перевагу.
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