Знищено ще 860 окупантів – Генштаб

Генштаб: за добу безповоротні втрати армії РФ в Україні склали 860 осіб, знищено також по три танки і БМП та артилерійська система

Минулої доби безповоротні втрати армії РФ в Україні склали 860 осіб, знищені також по три танки й БМП і артилерійська система, повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Орієнтовні втрати ворога після початку повномасштабного вторгнення склали:

→ особового складу – приблизно 326 440 (+860);

→ танків – 5523 (+3);

→ бойових броньованих машин – 10 285 (+3);

→ артилерійських систем – 7876 (+1);

→ РСЗВ – 907;

→ засобів ППО – 597;

→ літаків – 323;

→ гелікоптерів – 324;

→ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5905;

→ крилатих ракет – 1565;

→ кораблів/катерів – 22;

→ підводних човнів – 1;

→ автомобільної техніки та автоцистерн – 10 302 (+3) ;

→ спеціальної техніки – 1113.

Військові втрати армії РФ на 28 листопада 2023 року (Інфографіка – Генштаб ЗСУ)

У ранковому зведенні Генштаб повідомив, що російські окупанти продовжують наступати в районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки та Роботиного, за добу на фронті сталося 84 бойові зіткнення.

Авдіївка. ЗСУ: Через негоду менше дронів окупантів, але більше авіаударів.

СтратКом ЗСУ показав, як виглядав Авдіївський коксохім станом на 7 листопада.

WSJ опублікувала статтю зі свідченнями українських військових, що в районі Авдіївки росіяни йдуть в атаки "як зомбі", але ця тактика дає результати через чисельну перевагу.

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