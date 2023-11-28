Уничтожены еще 860 оккупантов – Генштаб
Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

За прошедшие сутки безвозвратные потери армии РФ в Украине составили 860 человек, уничтожены также по три танка и БМП и артиллерийская система, сообщает Генштаб ЗСУ.

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Ориентировочные потери врага после начала полномасштабного вторжения составили:

→ личного состава — примерно 326 440 (+860);
→ танков — 5523 (+3);
→ боевых бронированных машин — 10 285 (+3);
→ артиллерийских систем — 7876 (+1);
→ РСЗО — 907;
→ средств ПВО — 597;
→ самолетов — 323;
→ вертолетов — 324;
→ БпЛА оперативно-тактического уровня — 5905;
→ крылатых ракет — 1565;
→ кораблей/катеров — 22;
→ подлодок — 1;
→ автомобильной техники и автоцистерн — 10 302 (+3);
→ специальной техники — 1113.

Военные потери армии РФ на 28 ноября 2023 года (Инфографика – Генштаб ВСУ)
Военные потери армии РФ на 28 ноября 2023 года (Инфографика – Генштаб ВСУ)

В утренней сводке Генштаб сообщил, что российские оккупанты продолжают наступать в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Работино, за сутки на фронте произошло 84 боевых столкновения.

  • Авдеевка. ВСУ: Из-за непогоды меньше дронов оккупантов, но больше авиаударов.
  • СтратКом ВСУ показал, как выглядел Авдеевский коксохим по состоянию на 7 ноября.
  • WSJ опубликовала статью со свидетельствами украинских военных, что в районе Авдеевки россияне идут в атаки "как зомби", но эта тактика дает результаты из-за численного преимущества.

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