Уничтожены еще 860 оккупантов – Генштаб
За прошедшие сутки безвозвратные потери армии РФ в Украине составили 860 человек, уничтожены также по три танка и БМП и артиллерийская система, сообщает Генштаб ЗСУ.
Ориентировочные потери врага после начала полномасштабного вторжения составили:
→ личного состава — примерно 326 440 (+860);
→ танков — 5523 (+3);
→ боевых бронированных машин — 10 285 (+3);
→ артиллерийских систем — 7876 (+1);
→ РСЗО — 907;
→ средств ПВО — 597;
→ самолетов — 323;
→ вертолетов — 324;
→ БпЛА оперативно-тактического уровня — 5905;
→ крылатых ракет — 1565;
→ кораблей/катеров — 22;
→ подлодок — 1;
→ автомобильной техники и автоцистерн — 10 302 (+3);
→ специальной техники — 1113.
В утренней сводке Генштаб сообщил, что российские оккупанты продолжают наступать в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Работино, за сутки на фронте произошло 84 боевых столкновения.
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