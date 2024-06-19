Зруйнований у Львові дослідний ветеринарний інститут – єдиний в Україні. Збитки мільйонні: фото
Через повітряну атаку ворожих безпілотників у Львові зазнала руйнувань адмінбудівля Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок. Ця установа є єдиною свого роду в Україні, повідомив голова Держпродспоживслужби України Сергій Ткачук.
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Уламками ворожого дрону пошкоджено дах, стіни та перекриття другого поверху будівлі. Повністю знищено ліве крило будівлі, в якому були розташовані кабінети НДІ, робочі місця та архів. У архіві містилися дані на зарубіжні ветеринарні препарати, які надходять на український ринок. Площа руйнувань будівлі склала близько 800 квадратних метрів.
Цей науково-дослідний інститут є єдиним в Україні даного профілю. Він займається розробкою препаратів фармакологічного напрямку, визначає їх ефективність та безпечність у ветеринарній медицині.
За словами Ткачука, збитки, які були завдані через ворожу атаку, наразі оцінити важко – йдеться про суму в кілька десятків мільйонів гривень.
- Загалом в ніч проти 19 червня Росія атакувала Львівщину п'ятьма "шахедами", очільник ОВА Максим Козицький повідомляв, що всі збили. Садовий зранку також проінформував про удар по науково-дослідному інституту у Львові.
- Через ворожу атаку постраждали двоє чоловіків у селі Малехів Львівської області. Також пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.