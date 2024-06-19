Зруйнований у Львові дослідний ветеринарний інститут – єдиний в Україні. Збитки мільйонні: фото

Фото: Андрій Садовий, Telegram

Через повітряну атаку ворожих безпілотників у Львові зазнала руйнувань адмінбудівля Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок. Ця установа є єдиною свого роду в Україні, повідомив голова Держпродспоживслужби України Сергій Ткачук.

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Уламками ворожого дрону пошкоджено дах, стіни та перекриття другого поверху будівлі. Повністю знищено ліве крило будівлі, в якому були розташовані кабінети НДІ, робочі місця та архів. У архіві містилися дані на зарубіжні ветеринарні препарати, які надходять на український ринок. Площа руйнувань будівлі склала близько 800 квадратних метрів.

Цей науково-дослідний інститут є єдиним в Україні даного профілю. Він займається розробкою препаратів фармакологічного напрямку, визначає їх ефективність та безпечність у ветеринарній медицині.

За словами Ткачука, збитки, які були завдані через ворожу атаку, наразі оцінити важко – йдеться про суму в кілька десятків мільйонів гривень.

Фотo – сайт Держпродспоживслужби

Фотo – сайт Держпродспоживслужби