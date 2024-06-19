Разрушенный ветеринарный институт Львова – единственный в стране. Убытки миллионные: фото
Из-за воздушной атаки вражеских беспилотников во Львове разрушено админздание Государственного научно-исследовательского контрольного института ветеринарных препаратов и кормовых добавок. Это учреждение является единственным в своем роде в Украине, сообщил председатель Госпродпотребслужбы Украины Сергей Ткачук.
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Обломками вражеского дрона повреждены крыша, стены и перекрытие второго этажа здания. Полностью уничтожено левое крыло здания, в котором находились кабинеты НИИ, рабочие места и архив. В архиве содержались данные на зарубежные ветеринарные препараты, поступающие на украинский рынок. Площадь разрушений здания составила около 800 квадратных метров.
Этот научно-исследовательский институт является единственным в Украине данного профиля. Он занимается разработкой препаратов фармакологического направления, определяет эффективность и безопасность в ветеринарной медицине.
По словам Ткачука, ущерб, нанесенный из-за вражеской атаки, сейчас оценить трудно – речь идет о сумме в несколько десятков миллионов гривен.
- Всего в ночь на 19 июня Россия атаковала Львовскую область пятью "шахедами", глава ОВА Максим Козицкий сообщал, что все сбили. Садовый утром также проинформировал об ударе по научно-исследовательскому институту во Львове.
- Из-за вражеской атаки пострадали двое мужчин в селе Малехов Львовской области. Также поврежден многоэтажный жилой дом.