Разрушенный ветеринарный институт Львова – единственный в стране. Убытки миллионные: фото

В результате вражеской атаки во Львове разрушено здание научно-исследовательского института ветеринарных препаратов и кормовых добавок

Фото: Андрей Садовый, Telegram

Из-за воздушной атаки вражеских беспилотников во Львове разрушено админздание Государственного научно-исследовательского контрольного института ветеринарных препаратов и кормовых добавок. Это учреждение является единственным в своем роде в Украине, сообщил председатель Госпродпотребслужбы Украины Сергей Ткачук.

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Обломками вражеского дрона повреждены крыша, стены и перекрытие второго этажа здания. Полностью уничтожено левое крыло здания, в котором находились кабинеты НИИ, рабочие места и архив. В архиве содержались данные на зарубежные ветеринарные препараты, поступающие на украинский рынок. Площадь разрушений здания составила около 800 квадратных метров.

Этот научно-исследовательский институт является единственным в Украине данного профиля. Он занимается разработкой препаратов фармакологического направления, определяет эффективность и безопасность в ветеринарной медицине.

По словам Ткачука, ущерб, нанесенный из-за вражеской атаки, сейчас оценить трудно – речь идет о сумме в несколько десятков миллионов гривен.