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ЗСУ про бої під Бахмутом: Захищаємо острівці в лісосмугах, росіяни активно скидають ФАБи

Этот материал также доступен на русском
13.11.2023, 09:34
ЗСУ про бої під Бахмутом: Захищаємо острівці в лісосмугах, росіяни активно скидають ФАБи - Фото
Бійці ЗСУ (Фото: 3 ОШБр/Facebook)

У районі Бахмута тривають тяжкі позиційні бої, але Збройні Сили України продовжують утримувати ініціативу. Про це повідомив представник 26 окремої артилерійської бригади Олег Калашніков в ефірі національного телемарафону.

За його словами, росіяни посилили активність на північному фланзі в районі Дубово-Василівки, намагаються більше атакувати.
На південному фланзі ворог стабільно контратакує нещодавно звільнені Андріївку та Кліщіївку.

"Артилерійський вогонь не припиняється цілодобово, активно застосовують фугасні авіаційні бомби. На залізниці важкі бої, нам доводиться захищати окремі острівці в лісосмугах, позиційні бої. Ініціатива за нами, ворог змушений реагувати на наші дії, контратаки не дають результату", — сказав Калашніков.

Військовий зазначив, що деякі позиції переходять з рук у руки, але це нормальна ситуація для війни.

"Траса Бахмут-Горлівка під вогневим контролем, дістаємо навіть мінометами. Більш безпечні шляхи – це Дебальцеве та Попасна, вони використовують ці маршрути", – резюмував представник ЗСУ.

  • Протягом останніх п'яти тижнів Росія наступає на Авдіївку, намагаючись оточити місто з півночі та півдня, тоді як на Бахмутському напрямку здебільшого наступали українські війська.
  • У середині жовтня українським підрозділам вдалося на деяких ділянках зайти за залізницю між Бахмутом і Горлівкою.
  • 12 листопада командувач Сухопутних військ Олександр Сирський  підтвердив активізацію росіян біля Бахмута.

Читайте також: 3 штурмова про бої біля Бахмута: РФ закопує техніку, атакує піхотою. Багато FPV-дронів

Дмитро Гриниченко
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