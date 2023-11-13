ЗСУ про бої під Бахмутом: Захищаємо острівці в лісосмугах, росіяни активно скидають ФАБи
У районі Бахмута тривають тяжкі позиційні бої, але Збройні Сили України продовжують утримувати ініціативу. Про це повідомив представник 26 окремої артилерійської бригади Олег Калашніков в ефірі національного телемарафону.
"Артилерійський вогонь не припиняється цілодобово, активно застосовують фугасні авіаційні бомби. На залізниці важкі бої, нам доводиться захищати окремі острівці в лісосмугах, позиційні бої. Ініціатива за нами, ворог змушений реагувати на наші дії, контратаки не дають результату", — сказав Калашніков.
Військовий зазначив, що деякі позиції переходять з рук у руки, але це нормальна ситуація для війни.
"Траса Бахмут-Горлівка під вогневим контролем, дістаємо навіть мінометами. Більш безпечні шляхи – це Дебальцеве та Попасна, вони використовують ці маршрути", – резюмував представник ЗСУ.
- Протягом останніх п'яти тижнів Росія наступає на Авдіївку, намагаючись оточити місто з півночі та півдня, тоді як на Бахмутському напрямку здебільшого наступали українські війська.
- У середині жовтня українським підрозділам вдалося на деяких ділянках зайти за залізницю між Бахмутом і Горлівкою.
- 12 листопада командувач Сухопутних військ Олександр Сирський підтвердив активізацію росіян біля Бахмута.
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