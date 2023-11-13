ВСУ о боях под Бахмутом: Защищаем островки в лесополосах, россияне активно сбрасывают ФАБы

В районе Бахмута продолжаются тяжелые позиционные бои, но Вооруженные Силы Украины продолжают удерживать инициативу. Об этом сообщил представитель 26 отдельной артиллерийской бригады Олег Калашников в эфире национального телемарафона.

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По его словам, россияне усилили активность на северном фланге в районе Дубово-Васильевки, пытаются больше атаковать.

На южном фланге враг стабильно контратакует недавно освобожденные Андреевку и Клещеевку.

"Артиллерийский огонь не прекращается круглосуточно, активно применяют фугасные авиационные бомбы. На железной дороге бои тяжелые, нам приходится защищать отдельные островки в лесополосах, позиционные бои. Инициатива за нами, враг вынужден реагировать на наши действия, контратаки не дают результата", — сказал Калашников.

Военный отметил, что некоторые позиции переходят из рук в руки, но это нормальная ситуация для войны.

"Трасса Бахмут-Горловка под огневым контролем, достаем даже минометами. Более безопасные пути — это Дебальцево и Попасная, они используют эти маршруты", — резюмировал представитель ВСУ.

В течение последних пяти недель Россия наступает на Авдеевку, пытаясь окружить город с севера и юга, тогда как на Бахмутском направлении в основном наступали украинские войска.

В середине октября украинским подразделениям удалось на некоторых участках зайти за железную дорогу между Бахмутом и Горловкой.

12 ноября командующий Сухопутными войсками Александр Сырский подтвердил активизацию россиян у Бахмута.

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