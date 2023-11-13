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ВСУ о боях под Бахмутом: Защищаем островки в лесополосах, россияне активно сбрасывают ФАБы

Цей матеріал також доступний українською
13.11.2023, 09:34
ВСУ о боях под Бахмутом: Защищаем островки в лесополосах, россияне активно сбрасывают ФАБы - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: 3 ОШБр/Facebook)

В районе Бахмута продолжаются тяжелые позиционные бои, но Вооруженные Силы Украины продолжают удерживать инициативу. Об этом сообщил представитель 26 отдельной артиллерийской бригады Олег Калашников в эфире национального телемарафона.

По его словам, россияне усилили активность на северном фланге в районе Дубово-Васильевки, пытаются больше атаковать.
На южном фланге враг стабильно контратакует недавно освобожденные Андреевку и Клещеевку. 

"Артиллерийский огонь не прекращается круглосуточно, активно применяют фугасные авиационные бомбы. На железной дороге бои тяжелые, нам приходится защищать отдельные островки в лесополосах, позиционные бои. Инициатива за нами, враг вынужден реагировать на наши действия, контратаки не дают результата", — сказал Калашников.

Военный отметил, что некоторые позиции переходят из рук в руки, но это нормальная ситуация для войны.

"Трасса Бахмут-Горловка под огневым контролем, достаем даже минометами. Более безопасные пути — это Дебальцево и Попасная, они используют эти маршруты", — резюмировал представитель ВСУ.

  • В течение последних пяти недель Россия наступает на Авдеевку, пытаясь окружить город с севера и юга, тогда как на Бахмутском направлении в основном наступали украинские войска.
  • В середине октября украинским подразделениям удалось на некоторых участках зайти за железную дорогу между Бахмутом и Горловкой.
  • 12 ноября командующий Сухопутными войсками Александр Сырский   подтвердил активизацию россиян у Бахмута.

Читайте также: 3 штурмовая про бои у Бахмута: РФ закапывает технику, атакует пехотой. Много FPV-дронов 

Дмитрий Гриниченко
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