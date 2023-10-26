ЗСУ: Росіяни робитимуть дрони з усього, що буде під рукою. Деталі замовлять із Китаю
26.10.2023, 09:51
Юрій Ігнат (Фото: скриншот з відео)
Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що росіяни збиратимуть безпілотники з усіх наявних засобів. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.
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За його словами, ворог збиратиме дрони "з усього, що буде під рукою".
"Замовлятимуть з Китаю та інших країн. Те, що летить з вибухівкою і системою навігації. Дронів різних типів стає все більше, зокрема FPV-дронів, яких стає тисячі та десятки тисяч", – сказав Ігнат.
Він зазначив, що дефіцит артилерійських снарядів викликає збільшення застосування дронів.
Нещодавно спікер ПС уже казав, що Росія нарощуватиме виробництво ударних безпілотників. Окупанти почали запускати по Україні саморобні дрони з деталей із сервісу AliExpress.
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