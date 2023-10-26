ЗСУ: Росіяни робитимуть дрони з усього, що буде під рукою. Деталі замовлять із Китаю

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що росіяни збиратимуть безпілотники з усіх наявних засобів. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, ворог збиратиме дрони "з усього, що буде під рукою".

"Замовлятимуть з Китаю та інших країн. Те, що летить з вибухівкою і системою навігації. Дронів різних типів стає все більше, зокрема FPV-дронів, яких стає тисячі та десятки тисяч", – сказав Ігнат.

Він зазначив, що дефіцит артилерійських снарядів викликає збільшення застосування дронів.

Нещодавно спікер ПС уже казав, що Росія нарощуватиме виробництво ударних безпілотників. Окупанти почали запускати по Україні саморобні дрони з деталей із сервісу AliExpress.

У російській ракеті "Торнадо-С" , зокрема в головній частині, виявили чип, виготовлений всесвітньо відомою американською компанією Intel, повідомили в ГУР Міноборони.

, зокрема в головній частині, виявили чип, виготовлений всесвітньо відомою американською компанією Intel, повідомили в Міноборони. Ракету Х-101, якою 13 червня росіяни вдарили по житловому будинку в Кривому Розі, було зроблено в Росії у квітні 2023 року, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Глава ОП повідомив, що близько 50 компонентів у цій ракеті – переважно мікроелектроніка – вироблено у країнах вільного світу і різними шляхами поставлено до РФ.

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