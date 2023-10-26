ВСУ: Россияне будут делать дроны из всего, что будет под рукой. Детали закажут из Китая

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что россияне будут собирать беспилотники из всех имеющихся средств. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, враг будет собирать дроны "из всего, что будет под рукой".

"Будут заказывать из Китая и других стран. То, что летит со взрывчаткой и системой навигации. Дронов разных типов становится все больше, в том числе FPV-дронов, которых становится тысячи и десятки тысяч", — сказал Игнат.

Он отметил, что дефицит артиллерийских снарядов вызывает увеличение применения дронов.

Недавно спикер ВС уже говорил, что Россия будет наращивать производство ударных беспилотников. Оккупанты начали запускать по Украине самодельные дроны из деталей с сервиса AliExpress.

В российской ракете "Торнадо-С" , в том числе в головной части, обнаружили чип, изготовленный всемирно известной американской компанией Intel, сообщили LIGA.net в ГУР Минобороны.

, в том числе в головной части, обнаружили чип, изготовленный всемирно известной американской компанией Intel, сообщили в ГУР Минобороны. Ракета Х-101, которой 13 июня россияне ударили по жилому дому в Кривом Роге, была сделана в России в апреле 2023 года, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Глава ОП сообщил, что около 50 компонентов в этой ракете – преимущественно микроэлектроника – произведены в странах свободного мира и разными путями поставлены в РФ.

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