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РФ атакует Украину БПЛА "неустановленного типа". ВСУ: Детали с AliExpress, делают из палок

Цей матеріал також доступний українською
23.10.2023, 10:10
РФ атакует Украину БПЛА
Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты несколько дней атакуют Украину беспилотниками "неустановленного типа" из деталей с сервиса AliExpress. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

Последние несколько дней в сводках военных фигурируют неустановленные беспилотники.
По словам Игната, есть обломки таких целей и их остатки, уже фиксируются детали. 
"Фактически, там с AliExpress куплены двигатели. Таким образом противник будет их применять. Это уже не в первый раз, когда из простых материалов, как говорится, "из палок", лепят самолет и запускают в сторону нашей страны", — сказал Игнат.
Он отметил, что беспилотники все равно опасны, несмотря на кустарный способ изготовления. 
"Как ни крути – это БПЛА ударного типа, несколько килограммов взрывчатки он несет, поэтому представляет опасность", – подчеркнул спикер ВС.
Ранее Игнат заявил, что Россия будет наращивать производство ударных беспилотников.
  • В российской ракете "Торнадо-С", в том числе в головной части, обнаружили чип, изготовленный всемирно известной американской компанией Intel, сообщили LIGA.net в ГУР Минобороны.
  • Ракета Х-101, которой 13 июня россияне ударили по жилому дому в Кривом Роге, была сделана в России в апреле 2023 года, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
  • Глава ОП сообщил, что около 50 компонентов в этой ракете – преимущественно микроэлектроника – произведены в странах свободного мира и разными путями поставлены в РФ.

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Дмитрий Гриниченко
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