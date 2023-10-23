РФ атакует Украину БПЛА "неустановленного типа". ВСУ: Детали с AliExpress, делают из палок
23.10.2023, 10:10
Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)
Российские оккупанты несколько дней атакуют Украину беспилотниками "неустановленного типа" из деталей с сервиса AliExpress. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.
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Последние несколько дней в сводках военных фигурируют неустановленные беспилотники.
По словам Игната, есть обломки таких целей и их остатки, уже фиксируются детали.
"Фактически, там с AliExpress куплены двигатели. Таким образом противник будет их применять. Это уже не в первый раз, когда из простых материалов, как говорится, "из палок", лепят самолет и запускают в сторону нашей страны", — сказал Игнат.
Он отметил, что беспилотники все равно опасны, несмотря на кустарный способ изготовления.
"Как ни крути – это БПЛА ударного типа, несколько килограммов взрывчатки он несет, поэтому представляет опасность", – подчеркнул спикер ВС.
Ранее Игнат заявил, что Россия будет наращивать производство ударных беспилотников.
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