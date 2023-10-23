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РФ атакує Україну БПЛА "невстановленого типу". ЗСУ: Деталі з AliExpress, роблять із палиць

Этот материал также доступен на русском
23.10.2023, 10:10
РФ атакує Україну БПЛА
Юрій Ігнат (Фото: скриншот з відео)

Російські окупанти кілька днів атакують Україну безпілотниками "невстановленого типу" з деталей із сервісу AliExpress. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

Останні кілька днів у зведенні військових фігурують невстановлені безпілотники.
За словами Ігната, є уламки таких цілей та їхні залишки, вже фіксуються деталі.
"Фактично, там з AliExpress куплені двигуни. Таким чином противник їх застосовуватиме. Це вже не вперше, коли з простих матеріалів, як кажуть, "з палиць", ліплять літак і запускають у бік нашої країни", — сказав Ігнат.
Він наголосив, що безпілотники все одно небезпечні, попри кустарний спосіб виготовлення.
"Хай там як – це БПЛА ударного типу, кілька кілограмів вибухівки він несе, тому становить небезпеку", – наголосив спікер ПС.
Раніше Ігнат заявив, що Росія нарощуватиме виробництво ударних безпілотників.
  • У російській ракеті "Торнадо-С", зокрема в головній частині, виявили чип, виготовлений всесвітньо відомою американською компанією Intel, повідомили в ГУР Міноборони.
  • Ракету Х-101, якою 13 червня росіяни вдарили по житловому будинку в Кривому Розі, було зроблено в Росії у квітні 2023 року, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
  • Глава ОП повідомив, що близько 50 компонентів у цій ракеті – переважно мікроелектроніка – вироблено у країнах вільного світу і різними шляхами поставлено до РФ.

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Дмитро Гриниченко
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війнаповітряні силиппобезпілотникиЮрій Ігнат

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