РФ атакує Україну БПЛА "невстановленого типу". ЗСУ: Деталі з AliExpress, роблять із палиць

Російські окупанти кілька днів атакують Україну безпілотниками "невстановленого типу" з деталей із сервісу AliExpress. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

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Останні кілька днів у зведенні військових фігурують невстановлені безпілотники.

За словами Ігната, є уламки таких цілей та їхні залишки, вже фіксуються деталі.

"Фактично, там з AliExpress куплені двигуни. Таким чином противник їх застосовуватиме. Це вже не вперше, коли з простих матеріалів, як кажуть, "з палиць", ліплять літак і запускають у бік нашої країни", — сказав Ігнат.

Він наголосив, що безпілотники все одно небезпечні, попри кустарний спосіб виготовлення.

"Хай там як – це БПЛА ударного типу, кілька кілограмів вибухівки він несе, тому становить небезпеку", – наголосив спікер ПС.

Раніше Ігнат заявив, що Росія нарощуватиме виробництво ударних безпілотників.

У російській ракеті "Торнадо-С" , зокрема в головній частині, виявили чип, виготовлений всесвітньо відомою американською компанією Intel, повідомили в ГУР Міноборони.

, зокрема в головній частині, виявили чип, виготовлений всесвітньо відомою американською компанією Intel, повідомили в Міноборони. Ракету Х-101, якою 13 червня росіяни вдарили по житловому будинку в Кривому Розі, було зроблено в Росії у квітні 2023 року, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Глава ОП повідомив, що близько 50 компонентів у цій ракеті – переважно мікроелектроніка – вироблено у країнах вільного світу і різними шляхами поставлено до РФ.

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