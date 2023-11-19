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ЗСУ вважають, що Україна має перевагу в дронах перед Росією. Є доступ до технологій Заходу

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19.11.2023, 13:51
ЗСУ вважають, що Україна має перевагу в дронах перед Росією. Є доступ до технологій Заходу - Фото
Юрій Ігнат (Фото: скріншот з відео)

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що Україна, можливо, має перевагу у дронах перед Росією. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

За його словами, необхідно нарощувати кількість дронів.

"Ми, можливо, навіть у кращій позиції, ніж та сама Росія, тому що маємо доступ до західних технологій. Саме західна підтримка дозволяє Україні нарощувати кількість ударних дронів", – сказав Ігнат.

Він зазначив, що велика кількість ударних безпілотників дозволить посилити удари по території Росії.

Військовий наголосив, що в майбутніх атаках окупанти робитимуть акцент на дронах, оскільки запаси ракет у них вичерпалися.

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Дмитро Гриниченко
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