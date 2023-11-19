ВСУ считают, что Украина имеет преимущество в дронах перед РФ. Есть доступ к технологиям
19.11.2023, 13:51
Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что Украина, возможно, имеет преимущество в дронах перед Россией. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
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По его словам, необходимо наращивать количество дронов.
"Мы, возможно, даже в лучшей позиции, чем та же Россия, потому что имеем доступ к западным технологиям. Именно западная поддержка позволяет Украине наращивать количество ударных дронов", — сказал Игнат.
Он отметил, что большое количество ударных беспилотников позволит усилить удары по территории России.
Военный подчеркнул, что в будущих атаках оккупанты будут делать акцент на дронах, поскольку запасы ракет у них истощились.
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