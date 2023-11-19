ВСУ считают, что Украина имеет преимущество в дронах перед РФ. Есть доступ к технологиям

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что Украина, возможно, имеет преимущество в дронах перед Россией. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, необходимо наращивать количество дронов.

"Мы, возможно, даже в лучшей позиции, чем та же Россия, потому что имеем доступ к западным технологиям. Именно западная поддержка позволяет Украине наращивать количество ударных дронов", — сказал Игнат.

Он отметил, что большое количество ударных беспилотников позволит усилить удары по территории России.

Военный подчеркнул, что в будущих атаках оккупанты будут делать акцент на дронах, поскольку запасы ракет у них истощились.

В Минобороны заявили, что дрон "Великий Бандерик" украинского производства начали успешно применять на фронте.

8 ноября государственный проект "Армия дронов" отправил украинским военным на фронт более 900 беспилотников разных типов и модификаций.

Секретный БПЛА "Морок". Волонтеры показали украинский дрон – фото.

Читайте также: Украина производит десятки "аналогов шахедов" в месяц — министр

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.