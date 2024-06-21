ЗСУ вибили офіцерів середньої ланки, тому РФ не наступає великими з'єднаннями – військовий експерт
Російська армія не може наступати великими з'єднаннями, адже не має можливості координувати операції на полі бою – Силам оборони вдалося вибити кадровий косяк офіцерів середньої ланки. Про це LIGA.net розповів військовий експерт Defence Express Іван Киричевський.
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Військовий експерт стверджує: формально російська армія може перекинути кудись з'єднання, яке має статус танкового полку.
"Але якби вони були здатні наступати ним на полі бою – нам були б кранти. На щастя, вони можуть загнати в одну точку 100 танків, але наступати ними – не можуть", – каже він.
Головна причина – не брак матеріально-технічних ресурсів, а неможливість координувати операції на полі бою, пояснив аналітик. Він наголосив, що Силам оборони вдалось вибити кадровий косяк офіцерів середньої ланки.
"У них вистачає командирів взводів і рот. Генерали, які можуть віддати команду – їх хоч стріляй, хоч саджай, – теж знаходяться. А середньої ланки – нема. Вони можуть організовано в атаку послати не більше роти", – зазначив він.
На його думку, багато буде залежати від того, які стратегічні рішення ухвалюватимуть росіяни, а також, які стратегічні рішення ухвалюватиме українське командування.
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