ЗСУ вибили офіцерів середньої ланки, тому РФ не наступає великими з'єднаннями – військовий експерт

На думку військового експерта Киричевського, надалі багато буде залежати від того, які стратегічні рішення ухвалюватимуть росіяни

Російський військовий. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Російська армія не може наступати великими з'єднаннями, адже не має можливості координувати операції на полі бою – Силам оборони вдалося вибити кадровий косяк офіцерів середньої ланки. Про це LIGA.net розповів військовий експерт Defence Express Іван Киричевський.

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Військовий експерт стверджує: формально російська армія може перекинути кудись з'єднання, яке має статус танкового полку.

"Але якби вони були здатні наступати ним на полі бою – нам були б кранти. На щастя, вони можуть загнати в одну точку 100 танків, але наступати ними – не можуть", – каже він.

Головна причина – не брак матеріально-технічних ресурсів, а неможливість координувати операції на полі бою, пояснив аналітик. Він наголосив, що Силам оборони вдалось вибити кадровий косяк офіцерів середньої ланки.

"У них вистачає командирів взводів і рот. Генерали, які можуть віддати команду – їх хоч стріляй, хоч саджай, – теж знаходяться. А середньої ланки – нема. Вони можуть організовано в атаку послати не більше роти", – зазначив він.

На його думку, багато буде залежати від того, які стратегічні рішення ухвалюватимуть росіяни, а також, які стратегічні рішення ухвалюватиме українське командування.

З 10 травня триває активний російський наступ у Харківській області, проте під час Саміту миру 16 червня Зеленський сказав, що завдяки українським воїнам ситуація вже покращилась.

17 червня Сирський повідомив, що основні зусилля росіяни зараз зосереджують на Покровському напрямку.

18 червня у третій штурмовій бригаді заявили, що росіяни посилюють атаки, щоб вийти на адміністративний кордон Луганської області.

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