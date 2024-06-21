ВСУ выбили офицеров среднего звена, поэтому РФ не идет большими группами – военный эксперт

По мнению военного эксперта Киричевского, в дальнейшем многое будет зависеть от того, какие стратегические решения станут принимать россияне

Российский военный. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Российская армия не может наступать большими соединениями, ведь нет возможности координировать операции на поле боя – Силам обороны удалось выбить кадровый косяк офицеров среднего звена. Об этом LIGA.net рассказал военный эксперт Defence Express Иван Киричевский.

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Военный эксперт утверждает: формально российская армия может перебросить куда-то соединение, которое имеет статус танкового полка.

"Но если бы они были способны наступать им на поле боя – нам были бы кранты. К счастью, они могут загнать в одну точку 100 танков, но наступать ими – не могут", – говорит он.

Главная причина – не нехватка материально-технических ресурсов, а невозможность координировать операции на поле боя, пояснил аналитик. Он отметил, что Силам обороны удалось выбить кадровый косяк офицеров среднего звена.

"У них хватает командиров взводов и рот. Генералы, которые могут отдать команду – их хоть стреляй, хоть сажай, – тоже находятся. А среднего звена – нет. Они могут организованно в атаку послать не более роты", – отметил он.

По его мнению, многое будет зависеть от того, какие стратегические решения будут принимать россияне, а также, какие стратегические решения будет принимать украинское командование.

С 10 мая продолжается активное российское наступление в Харьковской области, однако во время Саммита мира 16 июня Зеленский сказал, что благодаря украинским воинам ситуация уже улучшилась.

17 июня Сырский сообщил, что основные усилия россияне сейчас сосредотачивают на Покровском направлении.

18 июня в третьей штурмовой бригаде заявили, что россияне ужесточают атаки, чтобы выйти на административную границу Луганской области.

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