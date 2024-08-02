Звільнений під час обміну опозиціонер Яшин заявив, що хотів залишитись у Росії

Ілля Яшин заявив, що тепер, перебуваючи за кордоном, не зможе вести свою опозиційну діяльність у Росії

Ілля Яшин (Фото: ЕРА/Christopher Neundorf)

Російський опозиціонер Ілля Яшин просив не включати його у "будь-які списки обмінів", оскільки його мета – перебування у Росії. Про це він заявив на першій після звільнення з російської в'язниці у рамках великого обміну пресконференції.

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"Я усвідомлено боровся за право залишатися в Росії. Я розглядаю подію не як обмін, а як незаконне випровадження з країни проти моєї волі <...> З першого дня за ґратами я говорив, що не готовий до жодних обмінів. Я публічно просив не включати мене ні в які обмінні списки", – висловився Яшин.

Він додав, що його позиція полягала у тому, щоб не лишати Росію, оскільки так він не зможе займатися політичною діяльністю.

Яшин розповів, що за кілька днів до обміну до нього в камеру прийшли працівники Федеральної служби виконання покарань і вимагали підписати прохання про помилування.

"Я сказав абсолютно чітко і недвозначно, що не буду ніколи просити вибачення у людини, яку вважаю вбивцею і тираном", – сказав опозиціонер.

ДОВІДКА Ілля Яшин — російський опозиційний політик і громадський діяч. Він відомий своєю критикою уряду та диктаторської Росії, був активним учасником протестів і виступав проти корупції. Яшин неодноразово піддавався переслідуванням і арештам через свою політичну діяльність. Відомий своїм негативним ставленням до російсько-української війни, він відкрито засуджує дії російського керівництва і підтримує Україну. Ілля Яшин — російський опозиційний політик і громадський діяч. Він відомий своєю критикою уряду та диктаторської Росії, був активним учасником протестів і виступав проти корупції. Яшин неодноразово піддавався переслідуванням і арештам через свою політичну діяльність. Відомий своїм негативним ставленням до російсько-української війни, він відкрито засуджує дії російського керівництва і підтримує Україну.

1 серпня відбувся найбільший із часів холодної війни обмін ув'язненими між Росією й Білоруссю з одного боку та США, Словенією, Німеччиною й Великою Британією з іншого.

Американський президент Джо Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс зустріли літак зі звільненими громадянами США під час великого обміну з Росією.

Агентство Reuters зазначило, що переговори щодо обміну ув’язненими тривали близько двох років.

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