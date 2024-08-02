Звільнений під час обміну опозиціонер Яшин заявив, що хотів залишитись у Росії
Російський опозиціонер Ілля Яшин просив не включати його у "будь-які списки обмінів", оскільки його мета – перебування у Росії. Про це він заявив на першій після звільнення з російської в'язниці у рамках великого обміну пресконференції.
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"Я усвідомлено боровся за право залишатися в Росії. Я розглядаю подію не як обмін, а як незаконне випровадження з країни проти моєї волі <...> З першого дня за ґратами я говорив, що не готовий до жодних обмінів. Я публічно просив не включати мене ні в які обмінні списки", – висловився Яшин.
Він додав, що його позиція полягала у тому, щоб не лишати Росію, оскільки так він не зможе займатися політичною діяльністю.
Яшин розповів, що за кілька днів до обміну до нього в камеру прийшли працівники Федеральної служби виконання покарань і вимагали підписати прохання про помилування.
"Я сказав абсолютно чітко і недвозначно, що не буду ніколи просити вибачення у людини, яку вважаю вбивцею і тираном", – сказав опозиціонер.
- 1 серпня відбувся найбільший із часів холодної війни обмін ув'язненими між Росією й Білоруссю з одного боку та США, Словенією, Німеччиною й Великою Британією з іншого.
- Американський президент Джо Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс зустріли літак зі звільненими громадянами США під час великого обміну з Росією.
- Агентство Reuters зазначило, що переговори щодо обміну ув’язненими тривали близько двох років.
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