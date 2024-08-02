Освобожденный во время обмена оппозиционер Яшин заявил, что хотел остаться в России

Илья Яшин заявил, что теперь, будучи за границей, не сможет вести свою оппозиционную деятельность в России

Илья Яшин (Фото: ЕРА/Christopher Neundorf)

Российский оппозиционер Илья Яшин просил не включать его в "любые списки обменов", поскольку его цель – пребывание в России. Об этом он заявил на первой после освобождения из российской тюрьмы в рамках обширного обмена пресс-конференции.

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"Я осознанно боролся за право оставаться в России. Я рассматриваю событие не как обмен, а как незаконное выдворение из страны против моей воли <...> С первого дня за решеткой я говорил, что не готов ни к каким обменам. Я публично просил не включать меня ни в какие обменные списки", – высказался Яшин.

Он добавил, что его позиция заключалась в том, чтобы не покидать Россию, так как он не сможет заниматься политической деятельностью.

Яшин рассказал, что за несколько дней до обмена к нему в камеру пришли сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний и потребовали подписать прошение о помиловании.

"Я сказал абсолютно четко и недвусмысленно, что не буду никогда извиняться перед человеком, которого считаю убийцей и тираном", – сказал оппозиционер.

СПРАВКА Илья Яшин – российский оппозиционный политик и общественный деятель. Он известен своей критикой правительства и диктаторской России, являлся активным участником протестов и выступал против коррупции. Яшин неоднократно подвергался преследованиям и арестам из-за своей политической деятельности. Известный своим негативным отношением к российско-украинской войне, он открыто осуждает действия российского руководства и поддерживает Украину. Илья Яшин – российский оппозиционный политик и общественный деятель. Он известен своей критикой правительства и диктаторской России, являлся активным участником протестов и выступал против коррупции. Яшин неоднократно подвергался преследованиям и арестам из-за своей политической деятельности. Известный своим негативным отношением к российско-украинской войне, он открыто осуждает действия российского руководства и поддерживает Украину.

1 августа состоялся самый крупный со времен холодной войны обмен заключенными между Россией и Беларусью с одной стороны и США, Словенией, Германией и Великобританией с другой.

Американский президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис встретили самолет с освобожденными гражданами США во время большого обмена с Россией.

Агентство Reuters отметило, что переговоры по обмену заключенными продолжались около двух лет.

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