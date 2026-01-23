Сім'я керівника Науково-дослідного центру незалежних судових експертиз при Міністерстві юстиції Андрія Свінцицького за кілька років придбала нерухомість і автомобілі орієнтовно на $1 млн. Однак родичі не мали офіційних доходів для цього, а найдорожчі купівлі припали вже на період повномасштабної війни Росії проти України, стверджує медіа Bihus.Info в розслідуванні.

За даними журналістів, перші дорогі активи в родині Свінцицького з’явилися ще під час його роботи в Службі безпеки України: у 2019 році його дружина стала власницею квартири площею близько 90 метрів квадратних біля Оболонської набережної в Києві, а наприкінці 2021 року родина придбала апартаменти в Туреччині, а у 2022 році – автомобіль BMW X6.

У 2024 році, після створення вищезгаданого центру та призначення Свінцицького його керівником, родина придбала дві квартири в Києві – у житлових комплексах бізнес-класу "Кардинал" та "Французький квартал" на Печерську. Згідно з декларацією посадовця за 2024 рік, дохід його дружини як ФОПа становив близько 600 000 грн на рік, йдеться в розслідуванні.

Як пояснює сам Свінцицький, раніше доходи його дружини були вищими. Їх зниження він пов’язує з повномасштабним вторгненням.

Теща посадовця Ганна Олефіренко, яка працювала спеціалісткою сільської ради на Сумщині із зарплатою близько 12 000 грн, у 2022 році стала власницею котеджу в Ужгороді. В розслідуванні йдеться, що мати Свінцицького, яка працювала кухаркою у виправній колонії, придбала квартиру в новобудові VIP-класу в тому ж місті, а батько, який офіційно не мав доходів, у 2023 році купив новий Toyota Land Cruiser.

Bihus.Info зазначає, що сам Свінцицький нині декларує близько 1,2 млн грн доходу на рік. Майно, оформлене на дружину та батьків, він пояснює накопиченнями та доходами, отриманими до роботи в державному секторі, й про походження майна родичів дружини він не знає.