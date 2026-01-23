Семья руководителя Научно-исследовательского центра независимых судебных экспертиз при Министерстве юстиции Андрея Свинцицкого за несколько лет приобрела недвижимость и автомобили ориентировочно на $1 млн. Однако родственники не имели официальных доходов для этого, а самые дорогие покупки пришлись уже на период полномасштабной войны России против Украины, утверждает медиа Bihus.Info в расследовании.

По данным журналистов, первые дорогие активы в семье Свинцицкого появились еще во время его работы в Службе безопасности Украины: в 2019 году его жена стала владелицей квартиры площадью около 90 квадратных метров возле Оболонской набережной в Киеве, а в конце 2021 года семья приобрела апартаменты в Турции, а в 2022 году – автомобиль BMW X6.

В 2024 году, после создания вышеупомянутого центра и назначения Свинцицкого его руководителем, семья приобрела две квартиры в Киеве – в жилых комплексах бизнес-класса "Кардинал" и "Французский квартал" на Печерске. Согласно декларации чиновника за 2024 год, доход его жены как ФОП составлял около 600 000 грн в год, говорится в расследовании.

Как объясняет сам Свинцицкий, ранее доходы его жены были выше. Их снижение он связывает с полномасштабным вторжением.

Теща чиновника Анна Олефиренко, которая работала специалистом сельского совета в Сумской области с зарплатой около 12 000 грн, в 2022 году стала владелицей коттеджа в Ужгороде. В расследовании говорится, что мать Свинцицкого, которая работала поваром в исправительной колонии, приобрела квартиру в новостройке VIP-класса в том же городе, а отец, который официально не имел доходов, в 2023 году купил новый Toyota Land Cruiser.

Bihus.Info отмечает, что сам Свинцицкий сейчас декларирует около 1,2 млн грн дохода в год. Имущество, оформленное на жену и родителей, он объясняет накоплениями и доходами, полученными до работы в государственном секторе, и о происхождении имущества родственников жены он не знает.