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Буданов нагородив "лютих" поліцейських пістолетами – відео, фото видео

Этот материал также доступен на русском
06.07.2023, 15:35
Відео: МВС
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Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов нагородив бійців Нацполіції відзнаками ГУР МО. Про це йдеться у повідомленні Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що Буданов вручив нагородну зброю та медалі  "За сприяння воєнній розвідці України" бійцям Об’єднаної штурмової бригади Нацполіції "Лють".

Зокрема, бойового генерала нацполіції Олександра Фацевича відзначено медаллю "Україна понад усе".

Від початку широкомасштабного вторгнення РФ, спецпризначенці Нацполіції спільно виконували бойові завдання та діяли пліч-о-пліч з українськими розвідниками, йдеться у повідомленні.

"Після урочистостей спецпризначенці поліції вирушили на фронт продовжувати збройну боротьбу заради звільнення нашої держави від російських окупаційних військ", – підсумовують у відомстві.

Фото: МВС

Фото: МВС

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Артем Джеріпа
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