Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов наградил бойцов Нацполиции отличиями ГУР МО. Об этом идет речь в сообщении Министерства внутренних дел.
Отмечается, что Буданов вручил наградное оружие и медали "За содействие военной разведке Украины" бойцам Объединенной штурмовой бригады Нацполиции "Лють".
В частности, боевой генерал нацполиции Александр Фацевич отмечен медалью "Украина превыше всего".
С начала широкомасштабного вторжения РФ, спецназовцы Нацполиции совместно выполняли боевые задания и действовали бок о бок с украинскими разведчиками, говорится в сообщении.
"После торжеств спецназовцы полиции отправились на фронт продолжать вооруженную борьбу ради освобождения нашего государства от российских оккупационных войск", – заключают в ведомстве.
- 19 апреля 2023 года Буданов вручил награды бойцам спецназа Службы безопасности Украины за участие в освобождении острова Змеиный.
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