UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Буданов наградил "лютых" полицейских пистолетами – видео, фото видео

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2023, 15:35
Видео: МВД
Уникальное видео. Россияне тщетно пытались поразить двумя "шахедами" украинскую РЛС в поле
Уникальное видео. Россияне тщетно пытались поразить двумя "шахедами" украинскую РЛС в поле
Как выглядит Новая Каховка на 13:00: видео затопленной администрации и панорама с дрона
Как выглядит Новая Каховка на 13:00: видео затопленной администрации и панорама с дрона

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов наградил бойцов Нацполиции отличиями ГУР МО. Об этом идет речь в сообщении Министерства внутренних дел.

Отмечается, что Буданов вручил наградное оружие и медали "За содействие военной разведке Украины" бойцам Объединенной штурмовой бригады Нацполиции "Лють".

В частности, боевой генерал нацполиции Александр Фацевич отмечен медалью "Украина превыше всего".

С начала широкомасштабного вторжения РФ, спецназовцы Нацполиции совместно выполняли боевые задания и действовали бок о бок с украинскими разведчиками, говорится в сообщении.

"После торжеств спецназовцы полиции отправились на фронт продолжать вооруженную борьбу ради освобождения нашего государства от российских оккупационных войск", – заключают в ведомстве.

Фото: МВД

Фото: МВД

Читайте также: Прогноз Буданова по поводу предстоящего саммита НАТО: Ожидания украинцев не оправдаются

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
лютьвойнаНацполициямвдспецназКирилл Буданов
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 