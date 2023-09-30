Військово-морські сили та Головне управління розвідки Міноборони евакуювали українських десантників, які переховувалися на тимчасово окупованій території понад півтора роки. Про це повідомили у пресслужбі ВМС.

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Військові заявляють, що кілька тижнів тому розвідка ВМС отримала інформацію про двох бійців Десантно-штурмових військ, які від початку великої війни перебувають в окупації.

Вони зазнали поранень у боях і не могли вийти на "велику землю" самостійно, весь цей час воїни успішно ховалися від росіян завдяки місцевим жителям.

Для порятунку десантників було організовано спеціальну операцію. Завдяки спільним зусиллям їх удалося вивести з окупованих територій.

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