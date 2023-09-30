Військово-морські сили та Головне управління розвідки Міноборони евакуювали українських десантників, які переховувалися на тимчасово окупованій території понад півтора роки. Про це повідомили у пресслужбі ВМС.
Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини
Військові заявляють, що кілька тижнів тому розвідка ВМС отримала інформацію про двох бійців Десантно-штурмових військ, які від початку великої війни перебувають в окупації.
Вони зазнали поранень у боях і не могли вийти на "велику землю" самостійно, весь цей час воїни успішно ховалися від росіян завдяки місцевим жителям.
Для порятунку десантників було організовано спеціальну операцію. Завдяки спільним зусиллям їх удалося вивести з окупованих територій.
- Російські окупанти намагалися атакувати українські позиції на танках та бойових машинах піхоти під прапорами України, але Сили оборони зірвали удар дронами та артилерією – відео.
- Українські зенітники показали, як збивали ракети росіян із американського ЗРК Avenger – відео.
- Повітряні сили показали, як українські льотчики навчаються на симуляторах F-16 – відео.
Дивіться також: Leopard та Bradley прикривають ЗСУ на Мелітопольському напрямку – відео бою
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Ще по темі
Останні новини
Коментарі