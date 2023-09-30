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Десантники ЗСУ більше ніж півтора роки ховалися в окупації. Їх вдалося евакуювати: фото, відео видео

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30.09.2023, 10:42
Евакуація десантників з окупації
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Військово-морські сили та Головне управління розвідки Міноборони евакуювали українських десантників, які переховувалися на тимчасово окупованій території понад півтора роки. Про це повідомили у пресслужбі ВМС.

Військові заявляють, що кілька тижнів тому розвідка ВМС отримала інформацію про двох бійців Десантно-штурмових військ, які від початку великої війни перебувають в окупації.
Вони зазнали поранень у боях і не могли вийти на "велику землю" самостійно, весь цей час воїни успішно ховалися від росіян завдяки місцевим жителям.

Для порятунку десантників було організовано спеціальну операцію. Завдяки спільним зусиллям їх удалося вивести з окупованих територій.

  • Російські окупанти намагалися атакувати українські позиції на танках та бойових машинах піхоти під прапорами України, але Сили оборони зірвали удар дронами та артилерією – відео.
  • Українські зенітники показали, як збивали ракети росіян із американського ЗРК Avenger – відео.
  • Повітряні сили показали, як українські льотчики навчаються на симуляторах F-16 – відео.

Дивіться також: Leopard та Bradley прикривають ЗСУ на Мелітопольському напрямку – відео бою

Дмитро Гриниченко
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війнаокупаціявмсрозвідкадесант
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