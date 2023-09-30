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Десантники ВСУ полтора года прятались в оккупации. Их удалось эвакуировать: фото, видео видео

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2023, 10:42
Эвакуация десантников из оккупации
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Военно-морские силы и Главное управление разведки Минобороны эвакуировали украинских десантников, которые скрывались на временно оккупированной территории больше полутора лет. Об этом сообщили в пресс-службе ВМС.

Военные заявляют, что несколько недель назад разведка ВМС получила информацию о двух бойцах Десантно-штурмовых войск, которые с начала большой войны находятся в оккупации.
Они получили ранения в боях и не могли выйти на "большую землю" самостоятельно, все это время воины успешно скрывались от россиян благодаря местным жителям. 

Для спасения десантников была организована специальная операция. Благодаря общим усилиям их удалось вывести с оккупированных территорий. 

  • Российские оккупанты пытались атаковать украинские позиции на танках и боевых машинах пехоты под флагами Украины, но Силы обороны сорвали удар дронами и артиллерией – видео.
  • Украинские зенитчики показали, как сбивали ракеты россиян из американского ЗРК Avenger – видео.
  • Воздушные силы показали, как украинские летчики учатся на симуляторах F-16 – видео.

Смотрите также: Leopard и Bradley прикрывают ВСУ на Мелитопольском направлении – видео боя

Дмитрий Гриниченко
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