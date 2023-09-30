Военно-морские силы и Главное управление разведки Минобороны эвакуировали украинских десантников, которые скрывались на временно оккупированной территории больше полутора лет. Об этом сообщили в пресс-службе ВМС.

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Военные заявляют, что несколько недель назад разведка ВМС получила информацию о двух бойцах Десантно-штурмовых войск, которые с начала большой войны находятся в оккупации.

Они получили ранения в боях и не могли выйти на "большую землю" самостоятельно, все это время воины успешно скрывались от россиян благодаря местным жителям.

Для спасения десантников была организована специальная операция. Благодаря общим усилиям их удалось вывести с оккупированных территорий.

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