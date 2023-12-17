Стратком ЗСУ показав "зимові пригоди" окупантів у зоні дії 14 ОМБр імені князя Романа Великого.

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"Зимові пригоди окупантів закінчилися чудовим феєрверком у виконанні 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого", – зазначив Стратком.

На відео дві російські БМП починають атаку, проходячи повз раніше знищену техніку. Попадання по обох машинах відбувається практично одночасно. Видно, як із броні однієї з БМП вибухом змітає окупантів.

  • 3 грудня Міноборони опублікувало відео від 14 омбр зі знищенням артилерією бази окупантів для ремонту бронетехніки.

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